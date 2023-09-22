فيتو فلسطيني.. تصريح مفاجئ من نتنياهو بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 عن تطورات جديدة بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وأكد نتنياهو من منبر الأمم المتحدة، إن إسرائيل على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق "الفيتو" على العلاقات الإسرائيلية- العربية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية "الإمارات والبحرين والمغرب" كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام" والآن "أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

الرياض وتل أبيب، يخوضون مفاوضات منذ فترة طويلة لتطبيع العلاقات بينهما، في ظل وساطة أمريكية.