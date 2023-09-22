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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. أحمد الفيشاوي يكشف عمر ابنه من زوجته الألمانية

أحمد الفيشاوي مع
أحمد الفيشاوي مع ابنه تيتوس وأمه الألمانية

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيها مع ابنه الألماني «تيتوس» وزوجته الألمانية. 

وتضمنت الصور، صورة شهادة غطس لـ تيتوس أحمد الفيشاوي، فوق سن الـ 12 سنة، وذلك بعد أن أتم هذا السن اليوم بشكل رسمي. 

وأوضحت بطاقة الغطس لـ تيتوس أحمد الفيشاوي، أن عيد ميلاده، يوافق اليوم الجمعة 22 سبتمبر، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 2011. 

تيتوس أحمد الفيشاوي 

أحمد الفيشاوي يعترف بابنه

فى مفاجأة من العيار الثقيل؛ اعترف الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير “إنستجرام”، بابنه من سيدة ألمانية.

ونشر الفيشاوي، صورا تجمعه بالسيدة الألمانية، وابنه تيتوس، من داخل منزله، وعلق الفيشاوي على الصور: “مرحبًا بك في بيتك يا بني تيتوس.. وأنا أحبك.. العائلة تأتي أولا”.
 

بداية الأزمة

بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي. 

وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي أخ في حياتي، وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا أستطيع الانتظار لرؤيتك قريبا». 

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