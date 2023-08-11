بعد شهرين على العمرة.. أحمد الفيشاوي يرسم تاتو جديدا

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورا جديدة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيها داخل أحد الأماكن لرسم التاتو.

وظهر أحمد الفيشاوي، في الصور، خلال عملية رسم تاتو جديد على جسده المملوء بالتاتوهات، ليستغل الجزء الأيسر من بطنه لرسم أحدث تاتو، بعد نحو شهرين من أداءه العمرة وظهوره أمام الكعبة المشرفة.

في شهر يونيو الماضي، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، فيديو من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الانستجرام”، وعلق الفيشاوي عليه قائلًا: “في طريقي للمدينة المنورة”.

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افتتاح فيلم رهبة مصنع الكراسي في مصر

وفي يوم 22 مايو الماضي، أقيم عرض خاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، في مصر، حضور: (أحمد الفيشاوي، محمد القس، ثراء جبيل، نسرين أمين، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف)، وآخرون.

تفاصيل فيلم رهبة

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

أعمال أحمد الفيشاوي

كان الفنان أحمد الفيشاوي، كشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلمويجسد الفيشاوي، شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاولمن خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزء سيئ في حياته ويعاقب من خلاله، ومنالمقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا : "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

فيلم ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي، رانيايوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف واخراج محمد نبيلوانتاج شركة ميكسد ريالتي ، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير حتىنهاية فبراير الجاري.