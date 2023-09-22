كاتب صحفي: جولة رئيس الوزراء في سانت كاترين تخطت الـ 15 ساعة

قال حسن أبو خزيم محرر شئون مجلس الوزراء بمؤسسة روز اليوسف، إن الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصحبته 6 من الوزراء، لمشروع تطوير سانت كاترين، استمرت لأكثر من 15 ساعة، وذلك تزامنا مع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام، أمس، في كل من سانت كاترين ونويبع.

وأوضح أبو خزيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري” المذاع على الفضائية المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء التقى عددا من السائحين، وتحدث معهم من أجل تطوير المزارات السياحية، كما تعمل الحكومة على تطوير كبير في هذه المزارات، وظهر ذلك في تكليفات الحكومة.

الاستفادة من الأصول غير المستغلة لزيادة نسب الإشغال بالفنادق

وأضاف أن الدولة تهتم بتنمية المشروعات، خاصة في قطاع السياحة، وتطويرها، والدعم الكبير الذي قدمته في هذا القطاع، خاصة في ظل الأزمات التي مر بها نتيجة الأزمات العالمية، حتى بدأت عملية تعافي قطاع السياحة مرة أخرى، وستكون هناك عملية للاستفادة من الأصول غير المستغلة؛ لتعود الفنادق في هذه المنطقة لاستقبال أعداد كبيرة من السياح.