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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط : أزمتا ليبيا والسودان تنطويان على أهمية كبيرة عربيًا وأفريقيًا

لجنة تنسيق الشراكة
لجنة تنسيق الشراكة العربية- الافريقية

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية - الافريقية،  الذي عقد اليوم الجمعة بنيويورك على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت رئاسة كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر القمر.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الحالي للتعاون العربي الافريقي، مؤكدا أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في كافة المجالات في خلال الفترة القادمة لعقد القمة العربية الأفريقية الخامسة في المملكة العربية السعودية في نوفمبر القادم تعزيزاُ للشراكة المهمة بين الجانبين العربي والافريقي.

واضاف المتحدث الرسمي، ان ابو الغيط  تناول خلال كلمته الأزمة الليبية وتداعياتها مشدداً على ضرورة تقديم الدعم الدولي بكافة صوره لليبيا في ظل ما تعرضت له من الفياضانات في مدينة درنة،  كما أشار أبو الغيط إلى الوضع المتأزم في السودان وتداعياته السلبية على الشعب السوداني وما يمثله من تهديد خطير لوحدة البلد ومؤسساته، باعتبار الأزمتين تنطويان على أهمية كبيرة للجانبين العربي والأفريقي على حد سواء.

ودعا أبو الغيط الجانب الافريقي الى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ، ويعزز من فرص السلام.

الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية العربي الافريقي

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