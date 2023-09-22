متحدث الخارجية: مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا أمام الأمم المتحدة

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على إفريقيا والشرق الأوسط، خلال دورتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع “القاهرة الإخبارية”،: "هذه الدورة تعقد في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر، وتحمل عنوان “التضامن الإنساني وإعادة بناء الثقة”، ويجب التركيز على المعاناة الإنسانية، وكيفية تعزيز التضامن الدولي مع الشعوب المتأثرة بالأزمات المختلفة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة، غدا، 23 سبتمبر، وسيشارك في عدد من القمم والفعاليات الأخرى ذات الأهمية الخاصة.

وأكمل تصريحاته: “يشمل برنامج وزير الخارجية، لقاءات اقتصادية× لجذب الاستثمارات إلى مصر، وتعريف المستثمرين بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما سيشارك في مجالس الأعمال الدولية، ويلتقي مع مسئولين في المنتدى الاقتصادي العالمي، وغيرها من الفعاليات ذات الطابع الاقتصادي”.