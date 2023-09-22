عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال لقاء نظيره الاسرائيلي في نيويورك

شكري يطالب إسرائيل بالتهدئة والبعد عن التصعيد ويحذر من دخول دائرة العنف

شكري يلتقي نظيره
شكري يلتقي نظيره الاسرائيلي في نيويورك

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية استقبل إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل، وذلك على هامش مشاركة الوزيرين في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.


وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا عدداً من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، وأوجه التعاون القائمة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة، لاسيما تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
 

وأردف السفير أبو زيد، بأن المناقشات بين الوزيرين تناولت بشكل مستفيض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية تغليب الجانب الإسرائيلي لمسار التهدئة والنأي عن التصعيد، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الدخول في دائرة مفرغة من العنف، تبعدنا يوماً بعد يوم عن تحقيق هدف السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.
 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على أن السلام الشامل والعادل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الرخاء والاستقرار والتعايش السلمي في المنطقة، وأنه يتأسس على استعادة الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية. 
 

كما أكد الوزير شكري، التزام مصر بمواصلة كافة الجهود من أجل تشجيع الأطراف على العودة إلى مائدة التفاوض لتحقيق هذا الهدف المنشود.

الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية خارجية إسرائيل حل الدولتين سامح شكري وزير الخارجية منتدى غاز شرق المتوسط وزير خارجية إسرائيل منتدى غاز شرق وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

تحرك أسعار الذهب عقب قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

لتعزيز التعاون في قطاع الصحة.. تدشين التحالف «المصري - الأفريقي» للتنمية الطبية

شكري يطلع على رؤية مالي بشأن تطور أوضاع النيجر ويؤكد دعوة مصر لحل الأزمة

«شكري» يؤكد الحاجة المُلحة لإصلاح هيكل النظام المالي العالمي وزيادة التمويل من أجل التنمية

شكري: نرحب بالمناقشات الجارية مع بيلاروسيا لتوطين بعض الصناعات في مصر

الخارجية تهنئ حكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديقة بمناسبة عيد الاستقلال

«شكري» يشدّد على ضرورة تضافر جهود المانحين لتمكين «الأونروا» من تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين

شكري يؤكد تطلع مصر للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

شكري يشيد بتقديم الدنمارك مشروع قانون يحظر حرق الرموز المقدسة

ترشيحاتنا

لهذا السبب|«السكك الحديدية» تكشف موعد إيقاف تشغيل قطارات «القاهرة - مرسى مطروح» والعكس

وزير الخارجية السعودي: القضايا العربية تشكل نصيبا بارزا من المسائل المطروحة في مجلس الأمن

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. عبر هذا الرابط

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

عقوبة مالية للمتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية..اعرف قدرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تنشر صورًا بنفس فستان هيفاء وهبي وتثير الجدل على الفيسبوك|شاهد

رواد السوشيال ميديا يثيرون الجدل بصور مرعبة لأمواج تبتلع مباني درنة.. ما القصة؟

هاني الناظر يكشف سر مؤامرة بالسوشيال ميديا وتأثيرها على الجسم

حقيقة مخاطر القلاية الهوائية.. خبير بسلامة الغذاء توضح

فيديو

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ