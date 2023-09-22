وزير الخارجية: استمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي يضغط على دول العالم

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة تنعقد في ظروف دولية لها خصوصية واستمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي والضغط الذي يشكله في كثير من دول العالم، خاصة دول العالم النامي، فضلًا عن قضية تغير المناخ ونحن نقترب من انعقاد كوب 28 .

وأضاف «شكري»، خلال حواره على شاشة «القاهرة الإخبارية»، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، « كل هذه القضايا محط أنظار واهتمام هذه الدورة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك قضية حفظ السلام وإصلاح منظومة العمل متعدد الأطراف، والتقدير بأن هناك قصور في هذه المنظومة نظرا للأوضاع الجيوسياسية والاستقطاب العالمي».

وأوضح وزير الخارجية، : «من الملاحظ أن عددا من أعضاء دائمي العضوية لم يشاركوا في هذه الدورة على مستوى القمة، وهذا أيضا يبرهن على وجود اضطراب في العمل الدولي متعدد الأطراف».