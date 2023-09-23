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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لاستنفاذ ولاية النيابة الإدارية .. رفض مجازاة مدرس بكفر الشيخ

صدى البلد

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من النيابة الإدارية ضد موظف بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بيلا التعليمية بكفر الشيخ، على الحكم الصادر ضده بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، وأيدت الحكم الصادر أول درجة ، وذلك لاستنفاذ ولاية النيابة الإدارية .

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن حسبما تبين من الأوراق تخلص في أنه بتاريخ 29/8/2019 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 524 لسنة 47 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمحافظتي الغربية وكفر الشيخ متضمنة ملف القضية رقم 149 لسنة 2017 نيابة بيلا الإدارية ومذكرة بشأنها وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد المطعون ضده لأنه في يوم 19/5/2016 بوصفه الوظيفي وبمقر عمله بمدرسة بيلا الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بيلا التعليمية ارتكب المخالفة المنسوبة إليه على النحو الموضح بالأوراق والتحقيقات.

وطالبت النيابة الإدارية محاكمة المحال المذكور تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه بالمواد المشار إليها، والمادتين (61، 62) من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81/2016، والمادة (14) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، والمادتين (15/1 أولاً، 19/1) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وتعديلاته.
 

المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة النيابة الإدارية النيابة الثانوية الصناعية

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