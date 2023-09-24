عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيروس خطير .. الجزائر تمنع استيراد الأبقار والعجول من فرنسا

أرشيفية
أرشيفية

أوقفت السلطات الجزائرية، السبت، "بشكل فوري" و"إلى أجل غير مسمى" استيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا، بعد اكتشاف مرضٍ معدٍ وخطير على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" عن بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وبعد استشارة السلطة الوطنية للبيطرة، قررت الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا".

وأضافت أن هذا "الإجراء الوقائي يأتي بأثر استعجالي عقب ظهور مرض معد هو مرض النزفية الوبائية، الذي يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا، والذي تم الإعلان عنه رسمياً من قبل السلطات الصحية في البلد المعني".

وقبل يومين أعلنت السلطات الفرنسية اكتشاف هذا المرض لدى مزارعين بجنوب غربي البلاد.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت قبل أسبوعين الترخيص مجددا باستيراد عجول الذبح والتسمين لتوفير اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بعد ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية.

ومنذ سنوات تفرض السلطات الجزائرية شرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة، لإجراء عمليات استيراد معظم السلع والمنتجات من الخارج، في إطار مساعٍ حكومية لكبح نزيف النقد الأجنبي.

 

فيروس خطير العجول الابقار فرنسا الأبقار والعجول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

بعد كارثة دانيال .. ظاهرة تضرب محافظات مصر| تحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

انتهاء أزمة قيد لاعبي الزمالك رسميا| تفاصيل مثيرة

VAR ورطني.. مفاجأة مدوية في تقرير حكم مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

باتشيكو يبلغ إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

حسين لبيب يهاجم مرتضى منصور ويحسم طريقة تحصيل أموال عقوبة كهربا

موعد المولد النبوي الشريف 2023.. دار الإفتاء تحدده بالهجري والميلادي

إعفاءات وحوافز.. مزايا بالجملة للمشروعات الصغيرة بالقانون

سعر عيار 21 اليوم 24-9-2023

غدا.. أولى جلسات محاكمة مقاول لتهديده رجل أعمال شهيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل بين فكيه.. تمساح يركض في شوارع فلوريدا

طريقة تحضير معجنات النقانق

طريقة تحضير وصفة الجلاش باللحم ودبس الرمان

ظاهرة غريبة تحدث لكوكب الأرض آخر الأسبوع .. ما القصة؟

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ