فيروس خطير .. الجزائر تمنع استيراد الأبقار والعجول من فرنسا

أوقفت السلطات الجزائرية، السبت، "بشكل فوري" و"إلى أجل غير مسمى" استيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا، بعد اكتشاف مرضٍ معدٍ وخطير على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" عن بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وبعد استشارة السلطة الوطنية للبيطرة، قررت الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا".

وأضافت أن هذا "الإجراء الوقائي يأتي بأثر استعجالي عقب ظهور مرض معد هو مرض النزفية الوبائية، الذي يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا، والذي تم الإعلان عنه رسمياً من قبل السلطات الصحية في البلد المعني".

وقبل يومين أعلنت السلطات الفرنسية اكتشاف هذا المرض لدى مزارعين بجنوب غربي البلاد.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت قبل أسبوعين الترخيص مجددا باستيراد عجول الذبح والتسمين لتوفير اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بعد ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية.

ومنذ سنوات تفرض السلطات الجزائرية شرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة، لإجراء عمليات استيراد معظم السلع والمنتجات من الخارج، في إطار مساعٍ حكومية لكبح نزيف النقد الأجنبي.