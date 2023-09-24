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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سلامة يشارك جمهوره صورا من عطلته الصيفية

صدى البلد

شارك الفنان هاني سلامة جمهورة صورة جديدة من عطلتة الصيفية عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر هاني سلامة من أمام البحر مستمعتا بعطلته الصيفية، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

واسترجع هاني سلامة ذكريات المشاركة في فيلم المصير، والذي اتاح له فرصة العمل مع نجوم عمالقة أثروا في بدايته السينمائية، لافتا إلي قيامه بالاستئذان من  شاهين بسبب شغفه للنظر في عدسة الكاميرا.

وأكد هاني سلامة أن تفاصيل صناعة السينما كانت مبهرة له في مدرسة يوسف شاهين كأنه في رحلة استكشافية، واضاف :" كانت فرصة حقيقية أن أعمل في مدرسته في بداية حياتي المهنية،  ثم توالت أعماله مع مخرجين كبار في مدارس مختلفة.


وأكد النجم الشاب أن كل مخرج يري الممثل بعين مختلفة، مشيرا  إلي أن  التنوع بين المخرجين فكرة جيدة تثري الفنان ويظهر جوانب فنية مختلفة ولكنه يستثني دائما المخرج يوسف شاهين لانه حالة استثنائية، ووصفه  بالمدرسة المتكاملة الشاملة وليس من الإنصاف أن يوضع في مقارنة مع الآخرين.
واوضح أنه بشهادة الجمهور مدرسته استطاعت  تقدم أنماط شخصية مختلفة.

وأشار الفنان هاني سلامة إلي أن في العشر سنوات  الاخيرة تأثر بالظروف الساحة العربية والدولية وشهدت صناعة السينما اضطرابات كثيرة، معربا عن أمله في استعادة صناعة السينما المصرية لموقعها كسينما رائدة.

وأضاف هاني سلامة أن المناخ العام كان غير مساعد لجذب الإنتاج السينمائي، لذلك تم التوجه للدراما التليفزيونية، ولكن السينما هي الصناعة الخالدة، مشيرا إلي أهمية التنوعة في التناول وعرض قضايا حقيقية، و لافتا إلي أن  الجملة المتداولة بأن الجمهور "عاوز كدة"، هي جملة فى منطقية تقدم مواد متنوعة تحدي يجذب الجمهور نحو الاختلاف والتطوير، متمنيا عودة الإنتاج السينمائي المصري بقوة.
واختتم هاني سلامة أن صدفة البداية في مدرسة يوسف شاهين كانت الشرارة التي انطلقت من خلالها مسيرته الفنية التي اتسمت بالتنوع، مؤكدا أنه تعلم منه الالتزام والشعور بقيمة العمل، ولفت إلي أنه في فيلم المصير، كان كل شيء مرتب ومخطط لها قبل بداية التصوير بشهور بمنتهي الدقة والالتزام وهذا ما لم يراه إلا في مدرسة يوسف شاهين وهو ما جعله محظوظ ببدايته معه وخلق بداخله شغف مستمر الي الان.

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