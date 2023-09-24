من سوهاج.. حماة الوطن يطالب الرئيس السيسي بالترشح لاستكمال دعائم الجمهورية الجديدة

نظم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة سوهاج مركز البلينا لدعم وتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الديب، أمين عام الحزب بمحافظة سوهاج، والنائبة رقية الهلال، عضو مجلس النواب والأمين المساعد، والنائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب، والنائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، والنائبة صفاء جابر، عضو مجلس النواب، والنائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ، وبمشاركة لفيف من قيادات الحزب بالأمانة المركزية.

وقال اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن: “أنقل إليكم تحيات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، وأقدم الشكر لأمانة محافظة سوهاج كإحدى الأمانات المتميزة داخل الحزب ودورها الكبير والأساسي في تنظيم هذا المؤتمر الجماهيري الكبير”.

وأكد أن محافظة سوهاج من المحافظات المحورية في جنوب الصعيد، والتي يعقد عليها الحزب آمالا كثيرة لما تضمه من أعضاء متميزين، لذا كان اختيار الحزب لأول مؤتمر جماهيري بسوهاج بلد العلم والعلماء.

وأضاف العوضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبرى لمحافظات الصعيد، ومنها سوهاج، لما تمثله هذه المحافظات من ركيزة شعبية وتنموية تساهم في نهضة مصر.

ووجه النائب الأول لرئيس الحزب دعوته إلى جماهير سوهاج الأصيلة بأن تحتشد أمام اللجان في يوم العرس الديمقراطي كما عهدناكم في جميع الاستحقاقات الدستورية من أجل رد الجميل لمصر متمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادم.

من جهته، قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نتواجد بينكم اليوم في أول المؤتمرات الجماهيرية التي يطلقها حزب حماة الوطن من محافظة سوهاج برئاسة الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، إيمانا من قواعدنا الحزبية المنتشرة في ربوع مصر التي آمنت بأن تأييد ابن مصر الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة هو من أجل الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ توليه سدة الحكم”.

وأضاف أن ما أصدره الرئيس السيسي خلال الأسبوع الماضي من قرارات هو دليل واضح وبرهان بين يؤكد مدى حرص القيادة السياسية واستشعاره بالمواطن المصري البسيط لتخفيف الأعباء عن كاهله في ظل أزمة اقتصادية عالمية.

وشدد نصير في كلمته على أنه لم تكن محافظة سوهاج ببعيدة عن مسيرة التنمية والبناء، حيث اهتمت القيادة السياسية بتنمية المحافظة بعد إهمال عقود ماضية، حيث استفاد أبناء سوهاج من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 7مراكز و181 قرية و2.8 مليون نسمة، وتعد مبادرة حياة كريمة من أهم المبادرات التنموية في العالم لما تقوم به من مشروعات تغطي جميع المحافظات وتغير وجه الريف المصري.

وأردف: “ونحن على أرض أبيدوس عاصمة مصر في عهد الملك مينا موحد القطرين نعلن تأييدنا للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسس الجمهورية الجديدة ونطالبه بالترشح لفترة رئاسية جديدة من أجل استكمال مسيرة التنمية في بناء مصر الحديثة وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة التي تجمع ولا تفرق وتبني ولا تهدم”.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن: “نحن على ثقة ويقين أنكم قادرون على أن تفرقوا بين الغث والسمين ومن يريد لوطنه التقدم والبناء ومن يريد الفوضى والهدم، لذا ادعوا كل سوهاجي وسوهاجية للخروج لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة من أجل الحفاظ على ما تحقق من تنمية لمحافظة سوهاج في جميع المجالات”.

فيما أكد الدكتور أحمد الديب، أمين عاما حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، أن هذا اليوم من أيام سوهاج الخالدة تحت راية حزب كل المصريين.

وقال: “ليس بغريب عن أبناء بلدي سوهاج بلد العلم والعلماء والمحبة والإخاء التي تجمع بين نسيج هذه الأمة أن نلتقي معا من أجل هدف واحد وهو حب الوطن”.

وأضاف: “منذ أن توليت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج وأخذنا على عاتقنا كحزب لكل المصريين أن نقوم بعدد من المبادرات المجتمعية التي تخدم أبناء سوهاج في جميع القرى والنجوع والمراكز من خلال القوافل الطبية والمعارض المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن السوهاجي، والعمل على تذليل جميع الصعاب التي تواجهه في حياته اليومية لذا تم إنشاء مراكز الأمل للخدمة المجتمعية”.

وتابع أمين حماة الوطن بسوهاج: “لماذا ندعم ونؤيد ترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة؟ لأن محافظتنا عانت لسنوات من تدني الخدمات، ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم أعطى أولية لتنمية محافظات الصعيد ومنها محافظة سوهاج، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المحافظة 102 مليار جنيه منذ عام 2014، وفي مجال التعليم الحكومة المصرية إنشات 51 مدرسة جديدة و3 إدارات تعليمية جديدة وصيانة 210 مدارس”.

وأضاف: “في مجال التعليم الجامعي قدم الرئيس السيسي لسوهاج دعما غير مسبوق، حيث تم إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة وبلغت تكلفته مليارا و178 مليون جنيه ليقوم بخدمة المجتمع السوهاجي ومحافظات جنوب الصعيد، بالإضافة إلى تطور المنظومة الصحية بالمحافظة تطورا غير مسبوق، حيث تم تطوير 12 مستشفى عاما ومركزيا وإنشاء 136 وحدة صحية ومركزا طبيا ورفع كفاءة 44 وحدة ومركزا طبيا بتكلفة بلغت 11 مليار جنيه”.

وأوضح: “في مجال الزراعة اهتمت الدولة بمحافظة سوهاج بمشروع تبطين الترع باعتباره نقلة حضارية للحفاظ على وصول المياه للمصارف دون عوائق، ويستهدف المشروع 196 ترعة بطول 581 كيلو مترا بتكلفة إجمالية مليار و854 مليون جنيه”.

واستطرد: “كما تمت زيادة سعر توريد إردب القمح للمزارعين من 1000 إلى 1250 جنيه وإنشاء الكارت الذكي في إطار استمرار دعم الدولة للفلاح المصري الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي والركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وهذه الأعمال على سبيل المثال وليس الحصر ولا يتسع المجال لذكر كل الأعمال”.

ودعا الديب هذا الحشد الكبير الذي اجتمع في حب الوطن أن يخرجوا عن بكرة أبيهم كما عاهدونا من قبل لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وعاشت مصر قوية عزيزة أبية.

فيما قدمت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب، شكرها لهذا الحشد الغفير من أهالى سوهاج الذين خرجوا عن بكرة أبيهم ليعبروا عن مدى حبهم للرئيس السيسى وما قام به من مشروعات تنموية كبرى وبنية أساسية جاذبة للاستثمار ونهضة صناعية.

ودعت المرأة الصعيدية عامة والسوهاجية خاصة لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لما حققه لها من إنجازات ملموسة وواضحة، لذا حان الوقت لرد الجميل من خلال المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم كما تعودنا عليهم في جميع الاستحقاقات السابقة.

وقالت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وشهدت حركة تنموية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية والاستثمارية، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية كشريان حياة التي تقوم عليها العديد من المشروعات التنموية.

وأضافت: “ومن قلب محافظة سوهاج نعلن تأييدنا ودعمنا لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة”.

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