إنتر ميلان يفوز على إمبولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره إمبولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق دي ماركو في الدقيقة ٥١.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر

الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني

الوسط: دارميان - فراتيسي - تشالهان أوغلو - مختيريان - ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - تورام.

وبهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ١٥ نقطة، بينما يتواجد إمبولي في المركز الـ20 والأخير بدون نقاط.