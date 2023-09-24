عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنتر ميلان يفوز على إمبولي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

صدى البلد

نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق الفوز على نظيره إمبولي، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب كارلو كاستيلاني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق دي ماركو في الدقيقة ٥١.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: سومر 

الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني

الوسط: دارميان - فراتيسي - تشالهان أوغلو  - مختيريان - ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز - تورام.

وبهذه النتيجة، يتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ١٥ نقطة، بينما يتواجد إمبولي في المركز الـ20 والأخير بدون نقاط.

إنتر ميلان إمبولي كارلو كاستيلاني الدوري الايطالي تشكيل إنتر ميلان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

تحول خطير .. صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل تصل النيابة

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

العالم الهولندي يتوقع زلزالا مدمرا خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

ترشيحاتنا

رغم الفساد والفضائح .. الكشف عن سبب تمسك زيلينسكي بالسلطة في أوكرانيا

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل الدعم للأشقاء الليبيين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل الدعم للأشقاء الليبيين

قهوة وبخور.. جورجينا تشعل المواقع احتفالا باليوم الوطني في السعودية| فيديو

بسبب خدعته.. الجيش الأوكراني يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي من منصبه

الآن ورسميا نتيجة تقليل الاغتراب 2023 للمرحلة الثالثة.. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيشتغل عندي|طليق علا غانم يفتح النار: هذه قصة فيلا السخنة وعرابي وشبرامنت

هيئة الدواء تكشف حقيقة الشعر المبلل والإصابة بالبرد

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

بشكل مختلف.. هنا شيحة تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

شقيق أنغام قلب الترابيزة.. هاجم عائلته واتهمهم في وفاة "غنوة" وأعلن تعافيه من الإدمان

بعد كارثة دانيال.. ظاهرة مناخية تضرب محافظات مصر وتحذير مهم من الأرصاد

زيزو إلى العالمية..عملاق ليفربول يطلب نجم الزمالك ومفاجأة تدفعه للرحيل «فيديو جراف»

وزير الدفاع يلتقى رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ