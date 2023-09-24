عاملون بالوحدة الصحية بالخروبة: مدينة الشيخ زويد تتمتع بالأمان والسلام

استمع الإعلامي أحمد موسى، إلى أعضاء الأطقم الطبية في وحدة الرعاية الصحية في قرية الخروية.

أشار العاملون في وحدة الرعاية الصحية، خلال لقائهم مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الشيخ زويد أصبحت آمنة، وعبروا عن شكرهم للرئيس السيسي على المبادرات السلامية التي تم توفيرها لأهالي شمال سيناء.

وأوضح العاملون في وحدة الرعاية الصحية أن مدينة الشيخ زويد تتمتع بالأمان والسلام بعد التطهير من الإرهاب، وأشاروا إلى أن هناك تقدمًا حقيقيًا في مختلف المجالات داخل القرية، ويتم تنفيذ قوافل طبية.

كما أكدوا أن كافة احتياجات القرية تُوفر داخل وحدة الرعاية الصحية، وأن هناك دعمًا كبيرًا من المحافظ للقرية وجميع قرى مدينة الشيخ زويد.

وطالب العاملون في وحدة الرعاية الصحية بزيادة رواتبهم والنقاش حول الحصول على منحة، ورد الإعلامي أحمد موسى بأن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، سينظر بعناية في هذه المطالب.