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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاخد بيت في سينا.. رد مفاجئ من أحد مشايخ أرض الفيروز على طلب أحمد موسى

صدى البلد

كشف محمد سليم السبع، أحد شيوخ قرية الخروبة في شمال سيناء، عن التطورات التي شهدتها المنطقة بفضل جهود القوات المسلحة المصرية في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أنه بفضل هذه الجهود، تحولت أرض الفيروز إلى منطقة خضراء حيث ازدهرت الزراعة.

وأضاف الشيخ محمد سليم السبع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن القوات المسلحة نجحت في تأمين المنطقة والقضاء على التهديدات الإرهابية التي كانت تهدد حياة السكان، مشيرا إلى أن شجر الزيتون الآن يُعمر المنطقة بفعل هذه الجهود.

وأشار إلى أن جميع أهالي سيناء تلقوا تعويضات من الحكومة، دون وقوع أي مشكلات أو تأخير في عملية الصرف، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة؛ فقال له الإعلامي أحمد موسى: “دا أنا هاخد بيت هنا وآجي أقعد معاكم”، فرد عليه الشخ محمد سليم اسبع: “أنا أتنازل لك عنهم دلوقت”.

وفي ختام اللقاء، أعرب الشيخ محمد سليم السبع عن ترحيبه بأحمد موسى، وأشاد بأسلوبه في تقديم المعلومات، ونقل الأخبار بشكل مميز.

الرئيس السيسي القوات المسلحة المصرية برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى أرض الفيروز

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