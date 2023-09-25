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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كل ما تريد معرفته عن لقاح الإنفلونز والجرعة الصحية للأطفال

لقاح الإنفلونزا
لقاح الإنفلونزا

أكدت هيئة الدواء المصرية ، ان الأطباء يوصون بأن يحصل الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر ٦ أشهر  وذلك لحمايتهم من مضاعفات نزلات الإنفلونزا .

وأوضحت الهيئة أنه قد يحتاج بعض الأطفال من عمر ٦ أشهر، وحتى ٨ سنوات إلى جرعتين في حالة أخذ اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط، على أن يفصل بين الجرعتين بأربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل.​


وقالت هيئة إنه إذا كان طفلك عمره أكثر من ٩ سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.​

الرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا 


ونصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل أخذ لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.​
 

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