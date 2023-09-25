وزيرة التخطيط: البنية التحتية من أهم مستهدفات رؤية مصر 2030

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يعد مهم جدا، مشيرة إلى أن مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الاقتصادي التى تمت فى مصر كانت من أوائل محاورها الاهتمام بالبنية التحتية التي تمت فى طرق ومواصلات أو بنية معلوماتية.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها على هامش مؤتمر الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن وجود هذا التجمع يؤكد على دور مصر بالفترة السابقة في التطوير الذى تم في مجالات مختلفة، مثل: إنشاء مجموعة من المدن العديدة، بإجمالي 24 مدينة جديدة لإستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان.

وتابعت أنه يوجد أيضا مشروع حياة كريمة الذي يوفر حجم كبير من الخدمات المتميزة من أهالي الريف المصري، لافتة إلى أن تلك الفترة تعتبر غير عادية بسبب الأزمات المتتالية، فكان من المهم الالتقاء وأن يكون هناك تواصل مع مثل تلك المؤسسات الدولية من أجل معرفة تجارب مصر والدول الأخرى من أجل التغلب على التحديات.