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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الصم يفوز على أمريكا 3/2 في كأس العالم لكرة القدم

منتخب الصم
منتخب الصم

فاز منتخب مصر لكرة القدم للصم على نظيره الأمريكي اليوم الاثنين بنتيجة 3/2  فى ثانى مباريات بطولة العالم التي تقام بماليزيا، وكان المنتخب قد فاز في المباراة الأولي أمام ألمانيا بنتيجة 3/1 متصدرا مجموعته التي تضم مصر وألمانيا وأمريكا.

وتقام البطولة فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحمادة فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد  صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

ويضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.
جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.

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