سكرتير بني سويف يتفقد المدارس ضمن خطة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد

قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة ميدانية موسعة بعدد من المدارس التابعة لإدارة تعليم بني سويف؛ لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، ورافقه خلال الجولة رئيس مركز ومدينة بني سويف هاني الجويلي وبعض التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية والتربية والتعليم.

وتفقد السكرتير العام المساعد فصول وحجرات المدارس بمراحلها التعليمية المختلفة (رياض أطفال ، تعليم أساسي، ثانوي) ،مشيراُ إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري إدارات التعليم ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع الإشغالات بمحيط المدارس ، بجانب التنسيق مع الأبنية التعليمية لمراجعة أعمال الصيانة والمرافق بالمدارس.

كما نوه السكرتير العام المساعد عن تكليفات المحافظ لمسؤولى التعليم بالانتهاء من إعداد الجداول وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية، وتنفيذ خطة للمرور على المدارس بمشاركة مُوجًهي المواد وأعضاء التوجيه المالي والإداري،لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات قد تواجه سير الدراسة،مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة الطلاب، بجانب متابعة عملية تسليم الكتب ، وذلك بالتوازي مع قيام لجان وفرق عمل من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية لمتابعة سير العملية التعليمية وإعداد تقارير بملاحظات ونتائج الزيارات للعمل على تلافيها وتوفير الحلول لها.