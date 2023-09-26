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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير يطالب ببرامج تسويق متخصصة للسياحة الاستشفائية

السياحة العلاجية
السياحة العلاجية في مصر

أكد حسام هزاع الخبير السياحي، على أهمية السياحة العلاجية والتسويق لها بقوة، مشيرًا إلى أن هناك مراكز قائمة بالفعل، ولكن الاهتمام بالشركات بهذه النوع من السياحة ليس بالشكل الضخم.

خبير سياحي يتحدث عن السياحة العلاجية 

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إن  السياحة الاستشفائية يقصدها كثيرون وخاصة ممن يعانون الأمراض الجلدية والعظام، حيث يستغرقون فترات طويلة في المناطق التي ينزلون بها.


وذكر أن هذه الأنماط السياحية يقصدها مجموعة من السياح من وسط وغرب أوروبا، وهناك تجهيزات وفنادق على أعلى مستوى، ومجهزة بكل شيء لهذا التنوع من السياحة ولابد من تسويق أكبر وخاصة من خلال المعارض الدولية.

وواصل:" لا بد من برامج متخصصة للسياحة العلاجية،  ولا بد من برامج تسويق موجهة للمنظمات السياحة والعلاجية والمستشفيات الطبية بالخارج للقدوم لمصر وجذب السياح لمصر".

وتابع:":الناس مدربة على استقبال السائح القادم للسياحة الاستشفائية والعلاجية، وهناك تجهيزات في كافة المراكز.. ومتوسط إنفاق السياحة الاستشفائية عالي جدًا".

السياحة العلاجية حسام هزاع عمرو خليل برنامج من مصر خبير سياحي

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