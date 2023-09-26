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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معتمد جمال: التعادل أمام الزمالك مرضٍ.. ونعد جمهور المقاولون بموسم مميز

معتمد جمال
معتمد جمال

أكد معتمد جمال، المدرب العام للمقاولون العرب، أن التعادل مع الزمالك والحصول على نقطة من المباراة بطعم الفوز، وأن اللقاء بمثابة البداية الحقيقية للفترة المقبلة.


قال معتمد جمال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" التعادل مع الزمالك نقطة بطعم الفوز خصوصا بعد تعادل المقاولون العرب في المباراة الأولى أمام بلدية المحلة".


أضاف معتمد جمال:" مباراة الزمالك بدايتنا الحقيقية للفترة المقبلة، التعادل مع فريق كبير مثل الزمالك مرضي بالنسبة لي".
أوضح معتمد جمال:" أول أهدافنا في المباراة ألا تتلقى شباكنا هدف، اعتمدنا على الهجمة المرتدة، وهذا كلفنا مجهود كبير للغاية، أشكر لاعبي المقاولون العرب على تطبيق تعليمات الجهاز الفني طوال المباراة".


أشار معتمد جمال:" قبل التعادل هناك فرصتين محققتين للمقاولون العرب، استطعنا تغيير أسلوبنا من الناحية الدفاعية للهجومية خلال المباراة".


أوضح معتمد جمال:" لم نسر وراء طريقة لعب الزمالك في عدم الاعتماد على رأس حربة صريح والاعتماد على أوباما، لم نخفف عدد المدافعين، طوال الأسبوع الماضي اشتغلنا على أساس وجود رأس حربة وحيد للزمالك، وعدم وجود مهاجم للزمالك في مباراة اليوم أراحنا كثيرًا".


أتم معتمد جمال:" إن شاء الله نعد جماهير المقاولون العرب بتقديم موسم مميز في ظل وجود العديد من اللاعبين المميزين".

معتمد جمال الزمالك المقاولون بلدية المحلة المقاولون العرب

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