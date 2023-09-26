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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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زكي الألفي يكشف ماذا فعل الجنود عند نفاد الذخيرة في ثغرة الدفرسوار؟

محمد زكي الألفي
محمد زكي الألفي

 

قال اللواء محمد زكي الألفي، أحد أبطال حرب أكتوبر،  إن المواجهة بين القوات المصرية والإسرائيلية في ثغرة الدفرسوار استمرت 72 ساعة كاملة، ثم عاد الجنود لحضن القوات لاستعادة الأوضاع وإغلاق المكان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترانيوز": "كنا مرابضين في الموقع، وثابتين معنويين، لم ننسحب بدون خطة، وكان التعامل مع الثغرة تعاملًا مثاليًا، تعامل بمنتهى الرجولة والوطنية والانتماء".

وحكى الألفي، بعض من بطولات الضباط والجنود خلال معركة الدفرسوار، قائلًا: "كان فيه سائق اسمه عادل ظل يخلي  المصابين، إلى أن استشهد في كمين، وضربوه من أكثر من دبابة، لأنه كان يتحرك بسرعة شديدة"..

 

وأضاف: "النقيب أحمد عادل المهدي من حلوان، كان قائد سرية الهاون 82، استفاد من الترعة الجافة ووضع بها سرية الهاون في الأمام لتعطيه مدى أطول، كان أقصى مدى له 2.5 كيلومتر، مفروض يبقى خلف المشاة، لكنه خالف التكتيك ليقدر يصيب العدو لأطول مسافة".

وحكى كيف تصرف الجنود عند نفاذ الذخيرة، قائلًا: "سامي الزرقاني مدفعية من قليوب ضرب على العدو حتى انتهت ذخيرته، وعند نفاد الذخيرة، فكوا المدافع ودفنوها حتى لا يأخذها العدو، ثم عدنا لأخذها".

أحد أبطال حرب أكتوبر اللواء محمد زكي اللواء محمد زكى الألفى القوات المصرية الدكتور محمد الباز الدفرسوار

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