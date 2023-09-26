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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بحلول ذكري المولد النبوي الشريف

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكري المولد النبوي الشريف.

وأعرب اللواء هشام آمنة، خلالها عن تقديره وإعزازه بأصدق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكري ميلاد سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم ، واحتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامي بالمولد النبوي الشريف.

وقال اللواء هشام آمنة: أتمنى من الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات،وأن يجعل هذه المناسبة العطرة عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر الشعوب الإسلامية والعربية في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار ، لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية في ظل قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مضيفا : " سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم ... وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام" .

وزير التنمية المحلية مصطفى مدبولي

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