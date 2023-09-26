إثيوبيا.. القوات الإريترية تحتل غرب تيجراي والانتهاكات مستمرة

أكدت جبهة تحرير شعب تيجراي الإثيوبية، أن اتفاق بريتوريا الموقع مع الحكومة لم ينفذ بالكامل حتى الآن في الوقت الذي استمرت فيه الانتهاكات إلى جانب احتلال الجيش الإريتري مناطق من الولاية الواقعة شمال إثيوبيا، وزادت أسمرة مؤخرا من المناطق التي تسيطر عليها.

ودعت اللجنة المركزية لجبهة تحرير شعب تيجراي، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا، بالإضافة إلى تمديد عمل اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا.

وقالت الجبهة في بيان لها اليوم، إنها دعت إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية الموقعة في بريتوريا، بجنوب إفريقيا، في 2 نوفمبر 2022، بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، متبوعة بـ "الإعلان" بشأن طرق تنفيذ اتفاق بريتوريا، الذي تم التوقيع عليه في نيروبي، بكينيا، في 12 نوفمبر 2022، وفقا لما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وجاء طلب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لتمديد فترة ولايتها بعد أسبوع من التقرير الأخير الذي قدمته اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي ذكر أنه على الرغم من اتفاق السلام في إثيوبيا "لا تزال هناك فظائع وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب في البلاد، ولا يزال السلام لا يزال بعيد المنال”.

واعترف الحزب بالسلام النسبي في منطقة تيجراي بعد بريتوريا، ويرجع ذلك أساسًا إلى إسكات البنادق، فضلاً عن استعادة الخدمات المصرفية والهاتف والكهرباء والنقل الجوي وإلى حد ما النقل البري.

وقال البيان: "ندعو إلى التنفيذ الثابت لاتفاق بريتوريا والعودة الفورية للنازحين إلى ديارهم وفقا للدستور الإثيوبي"، مضيفا أن الحزب "يؤكد من جديد استعداده للعمل معا للتغلب على العقبات التي واجهته في تنفيذ الاتفاق”.

ومع ضمان دعمها لتعزيز إدارة تيجراي المؤقتة بقيادة جيتاشيو رضا، والتي تم تشكيلها نتيجة لاتفاق بريتوريا، قالت اللجنة المركزية أيضًا إنها ستعمل بجد مع الحكومة الفيدرالية لضمان تخصيص ميزانية كافية للتعافي وإعادة التأهيل وإعادة إعمار منطقة تيغراي التي مزقتها الحرب وكذلك ضمان إطلاق سراح سكان تيجراي الذين ما زالوا في السجون في أجزاء مختلفة من البلاد والوصول إلى العدالة والتعويض.

وشدد الحزب على ضرورة التعايش السلمي، وتعهد بأنه سيعمل من أجل تحقيق السلام الشامل بين الإثيوبيين والإريتريين.

وتقديرًا لجهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام ودعم التوقيع على اتفاق بريتوريا، حث المؤتمر المجتمع الدولي على مواصلة العمل في مجالات المساعدة الإنسانية وإنعاش وإعادة إعمار تيغراي، فضلاً عن ضمان المساءلة والحقوق الكاملة وتنفيذ اتفاق بريتوريا.

وأضافت اللجنة المركزية في بيانها: “لقد قاوم شعب تيجراي حرب الإبادة التي شنها ضدهم تحالف القوى”، لكن من خلال نضالهم ضمنوا وجودهم وأمنهم الذي أدى إلى السلام النسبي الحالي.

وعلى الرغم من اتفاق بريتوريا، لا يزال عدد كبير من سكان تيجراي نازحين داخليًا ولا يزالون في مخيمات اللاجئين وفي المنفى يعانون بينما لا تزال أجزاء من تيجراي تحت الاحتلال.

وقالت اللجنة المركزية: "إن فظائع لا حصر لها، بما في ذلك جرائم القتل والاختطاف والعنف ونهب الممتلكات، ترتكب ضد الناس في تلك المناطق المحتلة، وما زال الناس يواجهون هجمات مختلفة تهدف إلى إجبارهم على تغيير هويتهم".

وكشف تقرير حديث صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه "تم اعتقال ما لا يقل عن 250 شخصًا من عرقية تيجراي" في غرب الإقليم، وذلك في عمليات مشتركة قامت بها شرطة أمهرة والسلطات المحلية والميليشيات المحلية، بما في ذلك الشباب المسلح من منطقة وولكيت في غرب تيجراي، والتي تحتلها حاليًا قوات أمهرة التي واصلت ارتكاب جرائم التطهير العرقي حتى شهر يونيو من هذا العام.

وفي تصريح لوسائل الإعلام الإقليمية الأسبوع الماضي، قال جبر كهساي، نائب المدير الإداري للمنطقة الشرقية لإقليم تيجراي، إن القوات الإريترية احتلت مؤخرًا مناطق جديدة.

وأوضح جبر إن القوات الإريترية وسعت احتلالها الكامل لمناطق أديس عالم وأديس تسفا ومارتا وإندالجي وويرتل كيبيليس، وهي جزء من مقاطعتي جولوميهيدا وإيروب في تيجراي الواقعتين على الحدود مع إريتريا، وكذلك كيبيليس أليتينا وأغارالوكما المحتلة جزئيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا اتهمت فيه القوات الإريترية بمواصلة ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية في منطقة تيجراي بعد توقيع اتفاق بريتوريا.

ووثق التقرير عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والاستعباد الجنسي والنهب على يد القوات الإريترية في الأشهر التي أعقبت توقيع الاتفاق في منطقتي تيجراي كوكب تسيباه ومريم شويتو بالقرب من الحدود الإريترية.