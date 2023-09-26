بهدف نظيف.. الفيوم يهزم كهرباء الإسماعيلية وديا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي محافظة الفيوم الرياضى، فوزاً مستحقاً علي فريق كهرباء الاسماعيلية، فى المباراة الودية التى اقيمت بينهما ، بهدف نظيف سجله اللاعب اشرف زيدان في الدقيقة ٢٠ من الشوط الأول .

قدم الفريق الأول لكرة القدم لنادى محافظة الفيوم، عرضا طيبا خلال شوطي المباراة، وأهدر العديد من الفرص، بينما استحوذ فريق الكهرباء علي الكرة في بداية الشوط.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وممتعة، احتسب خلالها حسين احمد حسين، حكم منطقة الإسماعيلية وحكم المباراة فى ١٥ دقيقة من الوقت الضائع بعد نهاية الوقت الأصلي، وزادت المباراة إثارة عندما احتسب ضربة جزاء لصالح فريق الكهرباء في الدقيقة ٥٠ من الشوط الثاني، تصدى لها ببراعة احمد معوض حارس مرمى الفيوم، والذي لعب بديلا في نهاية المباراة بعد اصابة الحارس محمد قنديل الذي بدأ المباراة

أشاد المدير الفني الكابتن سعيد صبحي بالمباراة نظراً لقوة فريق الكهرباء بقيادة مديره الفني، ياسر الكناني نجم المنصورة، وقال إنه دفع بعدد كبير من لاعبى الفريق الاول للمشاركة فى المباراة و الذين ظهروا بشكل جيد ورائع، وحققت المباراة اهدافها.

كما شهدت المباراة اصابة اللاعب محمود سامي، و قد اجريت له الاسعافات الاولية بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسماعيلية.

وأكد الكابتن احمد علي طبيب الفريق بأن الاصابة مطمئنة بعد اجراء اللازم طبياً، ونصح الفريق الطبى اللاعب بالراحة لمدة يومين ويعود بعدها للتدريبات.