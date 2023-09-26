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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطة الأزهر لسد العجز في التخصصات بالعام الدراسي الجديد

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن الأزهر الشريف، عن خطة سد العجز في التخصصات المختلفة بقطاع المعاهد الأزهرية، خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024.

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وحرص الأزهر الشريف، على إيجاد حلول متنوعة من أجل سد العجز بين المدرسين في التخصصات المختلفة قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك حرصا على انتظام العملية التعليمية.

ووجه الأزهر ، ممثلا في قطاع المعاهد الأزهرية، بتكليف الأعضاء الفنيين بالإدارات المختلفة في المناطق الأزهرية بالقيام بأعمال التدريس بالمعاهد التي بها عجز، ثلاثة أيام من كل أسبوع، بواقع 3 حصص يوميا.

كما كلف الأزهر، الموجهين في التخصصات التي بها عجز بالمعاهد التابعة للإدارات التعليمية التي يعملون بها بالقيام بأعمال التدريس بالمعاهد التي فيها عجز، كل في تخصصه بواقع ثلاثة أيام أسبوعيا وحصتين يوميا، بجانب عملهم الأصلي.

وأوضح الأزهر الشريف، أنه يتم احتساب الحصص للموجهين على النحو التالي:
- في حالة اكتمال النصاب القانوني للموجهين بواقع ثلاثين معلما لكل موجه يتم احتساب الحصص الفعلية التي قاموا بتدريسها نظير أجر وفقا للضوابط المقررة لذلك.

- وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للموجهين بواقع ثلاثين معلما لكل موجه، يحسب عمل يوم بالمعهد بما يعادل التوجيه على معلم واحد، ويحسب ما يزيد على النصاب القانوني للموجه بالنسبة لعدد المعلمين، نظير أجر.

الازهر الشريف خطة سد العجز المعاهد الأزهرية العام الدراسي الجديد

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