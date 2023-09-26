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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خطأ فادح من جنش ..الداخلية يتفوق على فيوتشر في الشوط الأول

صدى البلد

إنتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية على مودرن فيوتشر بهدف، في المباراة المقامة حالياً على ستاد القاهرة في الجولة الـ2 ضمن منافسات الدوري المصري.

وأحرز فريق الداخلية الهدف في الدقيقة 43، بعد تسديدة من ألان تشامبادي من خارج منطقة الجزاء مرت بغرابة أسفل الحارس محمود جنش وسكنت أسفل يمين المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، أحمد رفعت

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:
محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمود شعبان ،  محمد نصير ، ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي، عمر السعيد
 

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