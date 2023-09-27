بعد إزالة الكثبان الرملية.. إعادة فتح طريق الحسنة/ المنبطح

كلف المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء للجهات التنفيذية بالمدينة، بمتابعة شبكة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنة، وعمل الصيانة الدورية وإزالة الكثبان الرملية ، منعا لحدوث أي أزمة علي الطرق المؤدية إلى ومن مركز الحسنة بناءا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

طريق الحسنة / المنبطح:

وتم الدفع باللودر والمعدات التابعة لمجلس مدينة الحسنة تحت إشراف ومتابعة أسامه محمود مدير إدارة الحملة الميكانيكية بالمجلس، لإعادة فتح طريق الحسنة / المنبطح، بعد أن تسببت الرمال المتحركة في إغلاقه نتيجة التغيرات المناخية الحالية، وسرعة حركة الرياح، مما تسبب في إعاقة حركة سير السيارات علي الطريق بما يهدد أرواح المواطنين.

كما تم تمشيط الطريق بالكامل، ورفع كميات الرمال المتجمعه علي الطريق، كما تم التأكد من عودة الحركة المرورية عليه بطريقة طبيعية وأمنه للحفاظ على أرواح المواطنين.