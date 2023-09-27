الرئيس السيسي يكرم عددا من الأئمة والعلماء والمفتين والواعظات والقراء

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره احتفالية المولد النبوي الشريف، عددا من الأئمة والعلماء والمفتين والواعظات والقراء.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن التدافع الاجتماعي يدور على الصراع بين المصلحة العامة والمنفعة الشخصية، والتي عادة ما تتغلب على نوازع الخير والعدل والرحمة والمركزية فى نفس الإنسان.

وأضاف الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال كلمته اليوم، بإحتفالية المولد النبوي الشريف 2023، بحضور الرئيس السيسي، أن هذا الخلاف أو التدافع الإجتماعي لا يمكن ضبطه إلا بقانون علوي حاكم يحمي الناس ويحفظ حقوقهم ويحقق لهم الطمأنينة والرضا والسعادة، موضحا أن تاريخ البشرية يؤكد كل هذه التقديمات، فلن يعرف إنسان يعيش وحيدا أو مجتمع من الناس خلي من الإختلاف والتنازع.