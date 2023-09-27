السيسي: نتعلم فضيلة الصبر على المشاق من سيرة الرسول

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أننا نتعلم فضيلة الصبر على المشاق من سيرة الرسول وأنه في سيرة النبي قيم مجردة عابرة للزمان والمكان أهمها الثبات على الحق رغم الصعاب.

وأضاف نحتفل بالمولد النبوي بينما يمر العالم بقلق واضطراب لم يحدث منذ عقود طويلة وأن الأزمات العالمية كانت عاصفة وكفاية باقتلاع اقتصادنا لولا الجهود في السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف اليوم بالمولد النبوي الشريف.

يحضر الاحتفالية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها ، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.