برلماني: السيسي قدم للدولة والشعب مالم يفعله أي رئيس في تاريخ مصر

قال مجدي ملك عضو مجلس النواب، إن تزكيته للمرشح المحتمل عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024؛ يرجع إلى عدة أسباب، أهمها أن الرئيس السيسي قدم للدولة المصرية والشعب المصري ما لم يقدمه أي رئيس في التاريخ المعاصر، لاسيما وأنه قاد أجهزة مصر، وفي مقدمتها الجيش المصري؛ لتطهير البلاد من الإرهابيين، وإعادة الاستقرار والأمن للبلاد بعد ما شهدته من ظلمات إبان حكم الجماعة الإرهابية.

وأشار النائب مجدي ملك، فى بيان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى بكل قوة وعزم إلى بناء الجمهورية الجديدة، وبالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية التي ألمت بكبري الدوى؛ إلا أن الدولة المصرية قامت باستكمال البنية التحتية والتي تؤهلها لمدة 10 سنوات مقبلة.

وقال النائب مجدي ملك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورث تركة ثقيلة أهلمت في قطاع الصناعة والزراعة، وكذلك مقومات السياحة بمختلف أنشطتها.

ودعا النائب مجدي ملك، المواطنين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ بهدف الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني، واستكمال حلم قرى حياة كريمة في محافظات مصر، والتي عانت العهود الماضية من الإهمال والتهميش، قائلا: حافظوا على الحلم خلال الـ 6 سنوات المقبلة.