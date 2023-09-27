حمادة هلال في أحدث ظهور له عبر إنستجرام.. شاهد

شارك الفنان حمادة هلال صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر حمادة هلال في الصورة بإطلالة متميزة، نالت إعجاب متابعيه.

شارك الفنان حمادة هلال، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.



وظهر حماده هلال في الصورة من حفله وعلق علي الصورة قائلا: "هو ازاي انا باصص شمال وكاميرا الموبايل مطلعاني باصص يمين".

وكشف الفنان حمادة هلال أن تقديم جزء رابع من مسلسل “المداح” فكرة قائمة، لكن لم يتم تحديد موعدا لتقديمه.



وقال، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": "محتاج راحة شوية من شخصية صابر المداح، لأنني عندما أدخل فى تصوير جزء جديد تسيطر عليّ حالة خاصة بالمسلسل، ومحتاج الفترة القادمة أن أقدم أفكارا مختلفة، ولا يوجد مانع أن أقدم بعدها جزءا جديدا من المداح".

وعن تقديمه ثلاثة أجزاء متتالية، أكد حمادة هلال أن الذي دفعه لتقديم هذه الأجزاء المتتالية هو الجمهور الذي يطالب عند انتهاء كل جزء بتقديم جزء جديد، قائلا: “الجمهور هو ما يدفعني لتقديم أجزاء جديدة من المداح”.