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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم 63 طالبا و30 مدير مدرسة في احتفالية إدارة الغردقة التعليمية

صورة موضوعية
صورة موضوعية

احتفلت إدارة التعليم بالغردقة مساء أمس بتكريم نخبة من أوائل الشهادات العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، أُقيمت هذه الاحتفالية الرائعة في القاعة الكبرى بالنادي الاجتماعي بحضور العديد من الشخصيات المهمة، بما في ذلك الأستاذ هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم، والأستاذ محمود عامر، مدير إدارة الغردقة التعليمية.

 

تم تكريم مجموعة متميزة من الشباب المثقف والواعد، حيث بلغ عددهم ٦٣ طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية. ولم يقتصر التكريم على الطلاب والطالبات فقط، بل شمل أيضًا تكريم ٣٠ مدير مدرسة لجهودهم المتميزة في إدارة المدارس وتحقيق النجاحات العظيمة.

 

تميز الحفل بتسليم شهادات تقدير للطلاب والطالبات المتفوقين، مما أضاف للأمسية جوًا من الترقب والفرح. 

وفي ختام الاحتفال، قدم الأستاذ كمال سليمان، السكرتير العام المساعد ورئيس مجلس الأمناء، والأستاذ هشام منير، درعًا تكريميًا وعرفانًا للواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، تقديرًا لجهوده الرائعة والمستمرة في دعم التعليم وتطويره.

 

وفي هذا السياق، أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أهمية دعم وتشجيع أبنائنا الطلاب والمدراء المتميزين لتحقيق المزيد من الإنجازات والتفوق في مجال التعليم، وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار جهود تعزيز جودة التعليم وتحقيق التقدم في مصر.

بهذا الاحتفال الرائع، يعزز التعليم في الغردقة مكانته كمركز للتميز التعليمي ويشجع الشباب على تحقيق أهدافهم الأكاديمية بجدارة واجتهاد.

تكريم الطلاب والمدراء إدارة الغردقة التعليمية النجاح العلمي التعليم فى مصر الشهادات العامة

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