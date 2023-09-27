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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيطاليا.. ميلوني تصعد حربها ضد المهاجرين| تفاصيل

ميلوني
ميلوني

تضع رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني أنظارها على المهاجرين الذين يكذبون بشأن أعمارهم للاستفادة من نظام الحماية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم. 

وقالت إنه سيتم ترحيل الذين يكذبون بشأن أعمارهم للاستفادة من نظام الحماية المخصص للقاصرين الذين يصلون إلى إيطاليا بموجب مرسوم أمني من المتوقع أن توافق عليه الحكومة خلال ساعات.

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 المرسوم الأمني كجزء من حملة حكومة ميلوني

وجاء المرسوم الأمني كجزء من حملة حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة غير الشرعية.

ويتضمن مشروع المرسوم، الذي نشرت الصحافة الإيطالية أجزاء منه، إجراء ينص على ترحيل المهاجرين الذين يعيشون بشكل قانوني في إيطاليا إذا اعتبروا أنهم يشكلون تهديدا للنظام العام أو الأمن القومي.

ويتحرك ائتلاف ميلوني الحاكم، الذي وصل إلى السلطة في أكتوبر الماضي، لسن إجراءات أكثر تشددا وسط ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا.

واعترفت ميلوني، التي دعت قبل انتخابها رئيسة للوزراء إلى فرض حصار بحري في البحر الأبيض المتوسط، الأسبوع الماضي بأنها كانت تأمل في "القيام بعمل أفضل" فيما يتعلق بالهجرة بعد أن تجاوز عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام 133 ألفًا - أي أكثر من ضعف العدد في نفس الفترة من العام الماضي.

وحتى الآن، كان الأطفال الذين يصلون إلى إيطاليا دون أحد الوالدين أو الوصي القانوني قادرين على الاستفادة من نظام الحماية الخاص، الذي تم تقديمه في عام 2017، على أساس افتراض أنهم أقلية.

وإذا تمت الموافقة على المرسوم، فإنه سيمنح الشرطة صلاحيات تقدير أعمارهم باستخدام قياسات الجسم والأشعة السينية.

وينص مشروع المرسوم أيضًا على أنه يمكن وضع الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا في مراكز الاستقبال المخصصة للبالغين، وأن هذه المراكز - التي تعرضت لانتقادات في الماضي بسبب ظروفها المروعة- يمكن أن تستضيف ضعف عدد الأشخاص الذين تستضيفهم عادةً في أوقات معينة.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت حكومة ميلوني على إجراءات تمنح السلطات سلطة إبقاء الأشخاص في مراكز الاحتجاز قبل الترحيل لمدة تصل إلى 18 شهرًا. 

وقضت الحكومة أيضًا بأن الأشخاص الذين ينتظرون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم سيتعين عليهم دفع وديعة، يقال إنها تبلغ قيمتها 5000 يورو، لتجنب الاعتقال.

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