ميلوني: علاقة إيطاليا مع الصين تتخطى مبادرة الحزام والطريق

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إن علاقة إيطاليا مع الصين أكثر من مجرد مبادرة الحزام والطريق، مضيفة أنه لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن الانسحاب من المبادرة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية في وقت سابق من اليوم أن إيطاليا ستنسحب من مبادرة الحزام والطريق وستسعى بدلا من ذلك إلى تنشيط اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الصين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، والتي وقعتها لأول مرة في عام 2004.

وإيطاليا هي الدولة الوحيدة من مجموعة السبع التي وقعت على مبادرة الحزام والطريق، وهي خطة للتجارة العالمية والبنية التحتية على غرار طريق الحرير القديم الذي ربط الصين الإمبراطورية بالغرب.

وتتولى إيطاليا رئاسة مجموعة السبع العام المقبل، ومن شأن إعادة صياغة علاقتها مع بكين أن تسترضي حلفائها الغربيين، الذين يخشون النفوذ الصيني، بينما تقلل من خطر رد فعل عنيف من بكين.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي في ختام أعمال مجموعة العشرين 'هناك دول أوروبية لم تكن في السنوات الأخيرة جزءا من الحزام والطريق لكنها تمكنت من إقامة علاقات أكثر إيجابية (مع الصين) مما نجحنا في بعض الأحيان'. قمة الاقتصادات الكبرى في العالم في نيودلهي.

والتقت ميلوني برئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ يوم السبت على هامش مجموعة العشرين ووصفت المحادثات بأنها مهذبة وبناءة.

وأضافت 'المسألة هي كيفية ضمان شراكة مفيدة للجانبين، مع ترك القرار الذي سنتخذه بشأن مبادرة الحزام والطريق جانبا'.

وقالت ميلوني إن الصينيين جددوا دعوتها لها لزيارة بكين لكن لم يتم تحديد موعد.

وأضافت أنه تمت دعوة الحكومة الإيطالية أيضًا لحضور منتدى مبادرة الحزام والطريق الذي ستستضيفه الصين في أكتوبر.

وشكك السياسيون الإيطاليون في قيمة اتفاقية مبادرة الحزام والطريق التي وقعتها الإدارة السابقة في عام 2019.

وأشار مكتب ميلوني في بيانه يوم السبت إلى الذكرى العشرين العام المقبل لشراكة استراتيجية عالمية منفصلة وقعتها الصين وحكومة بقيادة سيلفيو بيرلسكوني في عام 2004.