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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عالم أزهري: النبي احتفل بنفسه وخصص يوم الاثنين للصيام بسبب ولادته فيه|فيديو

الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف

قال الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ المسلمين عندما يحتفلون بذكرى المولد النبوي فإنهم يفعلون ما أمرهم الله به، موضحًا: "عندما نُتهم بالبدعة لأننا نحتفل بالبدعة ويُطلب منا أن نأتِ بآية قرآنية، فنحن نقول إنه لا توجد آية تطلب منا ألا نحتفل".

النبي كان يؤمن بفكرة الاحتفال

وأضاف رضا، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «الأصل في الأشياء الإباحة، كما أن النبي احتفل بنفسه في كل أسبوع مرة، ولما سُئل عن سبب تخصيصه ليوم الإثنين بالصيام قال ذاك يوم وُلدت فيه».

وتابع العالم الأزهري، أن النبي كان يؤمن بفكرة الاحتفال، ولما جاء المدينة المنورة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال نحن أولى بموسى منكم ولئن أحياني الله تعالى إلى العام القادم لأصومن التاسع والعاشر.

وأوضح: "في الحديث الصحيح، عندما دخل أبو بكر الصديق على النبي ووجده متكئا ووجد السيدة عائشة معها جاريتان صوتهما جميلا وتنشدان فغضب أبو بكر وقال أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله، فقال النبي دعهم، فاليوم يوم عيد".

 

النبي المسلمين إبراهيم رضا الصيام الشيطان

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