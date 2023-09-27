كبير أئمة وزارة الأوقاف: احتفالية المولد النبوي اليوم كانت مختلفة كليا وجزئيا

قال أحمد تميم المراغي، كبير الأئمة بوزارة الأوقاف، إن احتفالية المولد النبوي الشريف بها النفحات والبركات والإشراقات ما لم يكن في مثيلاتها من ذي قبل، وأفضل شيئ في الاحتفال اليوم هو حب سيدنا النبي من جميع الحاضرين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية.





وأوضح “أحمد تميم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الرئيس السيسي أثنى على كلمة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والتي حملت معاني غزيرة تخاطب الوجدان والنفس والناس في الشرق والغرب على الامتثال بحضرة النبي الكريم في التعامل مع الفقير والغني وكل الناس.

وأضاف: احتفالية اليوم كانت مختلفة كليا وجزئيا، فهي شهدت تكريما للمرأة المصرية والواعظات، وعلو من شأنها، منوها بأن واعظات وزارة الأوقاف قدموا طفرة عالية منذ أكثر من عامين في أعمالها.

وأكمل مستشهدا بحديث الرئيس السيسي :" مصر ستبقى زى قد الدنيا وهي قد الدنيا بإذن الله"، متابعا: الرئيس وجه رسائل عديدة للدعاة في كلمته، وطالبهم بمواصلة العمل والإخلاص في البناء ، وذلك امتثالا للدين السهل واليسر والذي يأمر الإنسان بالعمل وينهى عن الكسل.





وشدد على أن رسول الله جاء رحمة لكل شيء في الوجود، ولذلك يجب أن تتمثل تلك الرحمة في أخلاق ورثة الأنبياء، وهم العلماء.