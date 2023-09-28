مُتخصّص في أمن المعلومات يُحذّر من الواتساب الذهبي: مُخترق بنسبة 100% |فيديو

حذّر المهندس أحمد طارق، مُتخصّص في أمن المعلومات، من الاختراقات المتجددة للواتساب الذهبي، معقبًا: “أى شخص يقوم باستخدام أى نوع غير الواتس الأصلي والمعتمد فهو مخترق بنسبة 100% ومعلوماته مُسربة”.

وأضاف المهندس أحمد طارق، المتخصص فى أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن الدليل على حديثه هو أن فريق دعم شركة ميتا تخصص الواتساب تحديدا، أصدروا بيانًا بهذا الأمر فى “تويتة” سابقًا “إكس” حاليًا، قائلين على أن مستخدمي الواتساب الذهبي تم اختراق حساباتهم ومراقبتهم.

وتابع المهندس أحمد طارق، متخصص فى أمن المعلومات: “الخوف فى التحديثات التي تكون من الواتساب غير الأصلي، بينما أى تحديثات أخرى من الواتساب المُعتمد فلا توجد به أى مشكلة”.