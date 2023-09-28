حادث حدودي خطير بين بيلاروسيا وبولندا

اتهمت بيلاروسيا، مروحية بولندية، بانتهاك حدودها مرتين اليوم الخميس، في أحدث حادث بين البلدين الجارين، وسط فترة من التوتر الشديد.

وقالت وزارة الدفاع في بيلا روسيا، أن الطائرة البولندية عبرت حدود بيلاروسيا على مسافة كيلومتر ونصف، وانتهكت المروحية مرة أخرى الحدود، بعد أن سقطت مسافة 300 متر داخل البلاد، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وقالت الوزارة إنها “تعد مذكرة بهذا الشأن” بالتعاون مع وزارة الخارجية البيلاروسية.

ووقع حادث مماثل بالفعل على الحدود البيلاروسية في الأول من سبتمبر، عندما قامت مروحية عسكرية بولندية من طراز Mi-24 بتوغل قصير، وفقا لمينسك.