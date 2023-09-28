أمين الفتوى: لهذه الأسباب نحتفل بمولد النبي.. فيديو

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إن الصحابة كانوا يحيون سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكثرة محبته، والاقبال على العلم ونشر السنة والدين.

الصحابة كانوا يحيون سنة سيدنا النبي

وتابع أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال لقاء تليفزوني، اليوم الخميس: "الاحتفال بمولد سيدنا النبي يجعل الناس تستشعر جمال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقديما لم يكن ما يسئ إلى سيدنا النبي من رسومات أو غيره مثلما يحدث الان، وهذا أدعى إننا نحتفل بنعمة مولد سيدنا النبي وعلينا نفرح به".

واستكمل: "احتفالنا بمولد سيدنا أبلغ رد على أعداء الأمة ومنكرى السنة، ويعلم اولادنا الاعتداء بسيدما النبي صلى الله عليه وسلم".

أيمن أبو عمر يحذر الآباء من هذا الأمر الخطير فى تربية الأبناء

أكد الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إمكانية وجود شريحة من الناس، تعتقد أن مسؤوليتها لدى الأسرة، تتوقف عن الإنفاق المادي فقط، لكنها صورة خاطئة تمامًا.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة خلال حواره التليفزيوني، اليوم الخميس: "ممكن تكون شريحة من الناس يتخيل إنه كراجل يصرف بس وهو اعتقاد خاطئ، لأنه في المقابل هتلاقي سيدات تعمل وتجتهد حتى تساعد مع زوجها، وممكن تكون أنها مصدر الدخل الأصلي".

وأضاف: "لو حسبناها بالحسبة دي هنضيع أولادنا، وممكن تكون هناك أسر دخلها ليس كبيرًا، لكنها تفهم جيدًا كيفية التعاون والتفاهم ومشاركة أبنائهم في الحياة، لأنه لازم تفهم ابنك، وتقوله أنت هتروح المدرسة وتشوف زملاء ليك معاهم إمكانيات كبيرة، وفي تانيين عندهم إمكانيات أقل، خليك دايمًا عينك على اللي أقل منك في الإمكانيات المادية والأكبر منك في المستوى التعليمي".

وتابع: "بتلك الطريقة، نساعد على بناء فكري جيد لأبنائنا، وهو مسئولية الأم والأب، من الضروري أن أعطي خبراتي في الحياة لأولادي، حيث أن القضية ليست قضية إنفاق فقط".