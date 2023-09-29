الفلبين تتحدى الصين: لا نسعى للمشاكل وندافع عن حقوقنا

أكد رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس جونيور، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تبحث عن مشكلات مع بكين، في بحر الصين الجنوبي، لكنها "ستحافظ على وجودها وتدافع عن حقوق صياديها".



ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ماركوس جونيور إن: "ما سنفعله هو مواصلة الدفاع عن المناطق البحرية التابعة لنا، وحقوق صيادينا في الصيد من المناطق التي يقومون فيها بذلك منذ مئات السنين".



وذلك في إشارة إلى الخلاف المستمر مع الصين بشأن الوصول إلى منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها.



ويأتي ذلك، فيما اتهمت الفلبين، الأسبوع الماضي، خفر السواحل الصيني بإقامة "حاجز عائم" في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، موضحة أنه "يمنع مواطنيها من دخول المنطقة وممارسة أنشطة الصيد فيها".

وكانت الصين قد حذرت الفليبين من القيام "باستفزازات" بالقرب من منطقة الشعاب المرجانية المتنازع عليها.



وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، وانج وينبين، إن بكين نصحت الفلبين بعدم القيام باستفزازات أو البحث عن مشاكل.



وقال مستشار الأمن القومي في الفلبين، يوم الاثنين، إن الفلبين ستتخذ "جميع الإجراءات المناسبة من أجل إزالة الحواجز" في منطقة متنازع عليها من بحر الصين الجنوبي.

وشاركت الفلبين يوم الأحد صورا لحاجز عائم يمنع وصول سفن الصيد في سكاربورو شول وسفن خفر السواحل الصينية القريبة، وشددت على أنها ستحمي حقوق صياديها.