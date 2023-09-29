فلامنجو البرازيلي يعلن إقالة مدربه الأرجنتيني سامباولي

أعلن نادي فلامنجو البرازيلي إقالة الأرجنتيني خورخي سامباولي من تدريب الفريق، بسبب سواء النتائج.

وذكر فلامنجو البرازيلي في بيان رسمي، أن الأرجنيتني سامباولي لم يعد مديرا فنيا للفريق.

وأضاف البيان:" نتمنى لخورخي سامباولي حظا سعيدا في مستقبله".

وجاءت إقالة سامباولي بعد نحو 5 أشهر فقط من التعاقد معه، إذ وقع النادي البرازيلي عقدا مع المدرب الأرجنتيني في أبريل الماضي حتى نهاية ديسمبر 2024.

وخسر فلامنجو نهائي كأس البرازيل "مؤخرا" أمام فريق ساو باولو الذي حقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل فلامنجو المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري البرازيلي برصيد 40 نقطة، بعد مرور 24 جولة من عمر البطولة المحلية.