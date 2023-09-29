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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحمد جمال يرصد مُعاناة 7 سنوات مع المرض النادر الفايبرومايالجيا: اكتشفت علاجه

أحمد جمال الشريف
أحمد جمال الشريف المصاب بمرض الفايبرومايالجيا

"أنا عيشت كام سنة من عمري من 2015 لحد 2017 معرفش فيا ايه إنسان الصداع عنده 24 ساعة بنام كتير جدًا وعندي كسل رهيب أعراض يمكن بيعاني منها أكثرية الشباب دلوقتي"، بهذه الكلمات بدأ الشاب أحمد جمال الشريف، ابن محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأوضح خريج كلية الحقوق جامعة أسيوط دفعة 2011م، معاناته لـ"صدى البلد" مع مرض التهاب العضلات الليفي، والذي يُعرف علميًا باسم الفايبرومايالجيا، وهو مرض نادر مُزمن، وأكثرية حالاته شائعة ومرتبطة بآلام العضلات، والنساء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ولا يُعد "الفايبرومايالجيا" شكلاً من أشكال التهاب المفاصل لكن يندرج تحت روماتيزم الأنسجة الرخوة.

عام 2022 اكتشف أحمد جمال كيف يتعايش مع الفايبرومايالجيا

 

واستكمل أحمد جمال الشريف حديثه لـ"صدى البلد" قائلًا:" عيشت سنين مريض اعمل اشاعات وتحاليل واشعة مقطعية ورسم مخ وكل ده ظهرت نتائجه سليمة الحمدلله كنت هتجنن واللي يقولي معمولك عمل وفعلا شوفت شيوخ ودجالين وكل واحد بكلمته وفلوس راحت على الأرض كتير ومتعالجتش".

"عملت حجامة كذا مره في حياتي وعملت نوع علاج بالمسامير حرفيًا جسمي كله علامات بسبب اللي اتعمل فيا ده كله.. ولما ربنا اكرمني وسافرت دبي شخصوا حالتي بمرض الفايبرومايالجيا.. والعلاج السهل الممتنع وهو انك متزعلش وترمي ورا ضهرك وتحاول قدر إمكانك متنامش زعلان ولا تفكر في حاجه سلبية لحد ما ربنا يعينك على المرض وتعدي منه على خير".

وعام 2017م سافر للعمل بـ"دبي" وتقدم إلى أحد الأطباء للكشف عن حالته المرضية وقد توصل الطبيب إلى أنه يُعاني من مرض نادر يسمى الفايبرومايالجيا، وهو مرض التهاب العضلات الليفي، وليس له علاج بينما يمكن التعامل معه من خلال علاج العضلات وممارسة الرياضة والبعد عن ما يُزعج النفس.

ولم يستطع أحمد جمال الشريف التعامل مع المرض سوى عام 2022 بعدما عانى 7 سنوات من مرض نادر، قد يصيب النساء أكثر من الرجال وكان حظه أن يكون ضمن الـ15% من الرجال العرضة للإصابة به.

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وفي السطور التالية ننشر لكم أعراض مرض التهاب العضلات الليفي "الفايبرومايالجيا"، وكيفية علاجه ومقاومته:

أولًا الأعراض:" التعب واضطرابات النوم، الأعراض المتعلقة بالجهاز العصبي، الصداع الناتج عن التوتر والصداع النصفي، آلام في البطن، الانتفاخ، الإمساك والإسهال بالتناوب وتسمى متلازمة القولون العصبي أو القولون التشنجي، الدوخة، وآلام المفاصل".

ثانيًا العلاج:" لا يوجد علاج معروف للفيبروميالجيا لكن هناك عدة خيارات متاحة لعلاج آلام العضلات الليفية، والتخفيف من الإصابة بالمرض وهي العقاقير الطبية المخصصة للتقليل من الألم، برامج التمارين التي تمدد العضلات وتقوم بتحسين القلب والأوعية الدموية، تقنيات الاسترخاء لتخفيف توتر العضلات".

واختتم أحمد جمال الشريف ابن محافظة سوهاج، حديثه رادفًا:" سبب آلام العضلات الليفية غير معروف حتى الآن لكن هناك العديد من العوامل المختلفة التي قد تُسبب آلام الفيبروميالجيا مثل الصدمات الجسدية، والصدمة العاطفية أو التغيرات الهرمونية"، موضحًا أنه استطاع التغلب أخيرًا على هذا المرض بالتجاهل لما يعكر صفو تفكيره وبالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية والتثقيف حول التعامل مع هذا المرض وكيفية التصرف وقت الألم.

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