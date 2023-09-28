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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التمكين الاقتصادي لـ"حياة كريمة"..

تسليم 65 مشروعا تنمويا و15 "كشك" للفئات الأولى بالرعاية في سوهاج

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، حفلا أقامته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، باستاد سوهاج الرياضي، لإطلاق مبادرة التمكين الاقتصادي والتى يستفيد منها 2000 مستفيد على مستوي الجمهورية منهم 80 بسوهاج،  يرافقه اللواء خالد عوف مستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة، أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي خاصة للفئات الاولى بالرعاية، بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة، ومؤسسة الأورمان، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حضر الحفل النائب خالد أبو الوفا، والنائبة رشا اسحق أعضاء مجلس الشيوخ، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، ومحمد سعد مدير مكتب الأورمان بسوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والمئات من أهالي سوهاج.

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وخلال الحفل قام محافظ سوهاج ومستشار رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة بتسليم 65 مشروعًا تنمويًا، وتسليم 15 كشك جاهز بالترخيص والسلع للفئات الأولى بالرعاية، متمنين أن تكون هذه المشروعات هي بداية جديدة وفاتحة خير للأهالي من المستفيدين بسوهاج.

وأشاد محافظ سوهاج بجهود مؤسسة "حياة كريمة" والفعاليات التي تنظمها المؤسسة بمحافظة سوهاج لخدمة المواطنين، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم للمبادرات التي تستهدف المواطن السوهاجي.

وتضمن الحفل تقديم عدد من الفقرات لفرقة الفنون الشعبية، وفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة سوهاج، وسط تفاعل وفرحة كبيرة من الأهالي الذين حضروا الإحتفال.

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