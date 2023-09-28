تموين سوهاج تضبط 23 طن مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، أنه تم ضبط 23 طن مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة،.

وذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها المديرية خلال الأيام الماضية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين قطاع الجنوب، وإدارة مباحث التموين بسوهاج، وإدارة تموين المراغة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج من ضبط 23 طن مواد بترولية، قبل بيعهم بالسوق السوداء بفروق سعرية تُحقق أرباح غير مشروعة.

وأشار "إبراهيم" إلى أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لافتًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تحرص كافة الحرص على الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حرصه التام على ضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد أية شكاوى من المواطنين، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.