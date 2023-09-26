مدير أمن سوهاج والمحافظ يُنهيان الثأر بين عائلتي أبو عمار وأبو غنم

حضر اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، جلسة صلح بين عائلتي ابو عمار وأبو غنم، دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مركز شرطة أخميم يوم 11/6/2021، بلاغًا بوقوع مشاجرة بالشوم والعصا بين عائلتي ابو عمار، وابو غنم، ببندر اخميم، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من: "عائلة ابو عمار منتصر ص ا- 37 سنة- عامل- مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، ويحيى م ع ا- 58 سنة- ترزي- مصاب بجرح رضي بالرأس، هاشم ع ا ع- 44 سنة- مهندس معماري".

وطرف ثانٍ:" عائلة ابو غنم عمر ي ع- 35 سنة- عامل، حسين ي ع- 45 سنة- عامل، علام ي ع وشهرته صابر- 40 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بالرأس"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

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وتبين من خلال التحريات نشوب المشاجرة بين طرفيها؛ بسبب خلافات الجيرة؛ ونتج عنها مقـ.ـتل الأول من الطرف الأول، واتهم في الواقعة الأول من الطرف الثاني، كما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها بجلسة 20/3/2023، على المتهم بالسجن 7 سنوات.

ليحضر اليوم اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، ولفيف من قيادات المحافظة، جلسة الصلح بين العائلتين، حيث قدم المدعو (ناصر ي ع- 53 سنة- تاجر- شقيق المتهم)، الكفن لكلًا من:" عمر ص ا م- 53 سنة- سائق، ومعتز بالله ص ا- 50 سنة- سائق، شقيقي المجني عليه)؛ وذلك حقنًا للدماء.