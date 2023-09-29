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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

نشرت فضائية القرآن الكريم، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام، كما نشرت قناة السنة النبوية بث مباشر من خطبة الجمعة من المسجد النبوي، ثاني من الحرمين الشريفين.

ووجهت  الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين السعودية نداء هاما إلي الجميع بضرورة اتباع عدد من الإرشادات في حال هطول المطر.

وذكرت الهيئة  عبر حسابها الرسمي على منصة X: "استغل وقت هطول الأمطار بالدعاء والصلاة والاستغفار وتجنب النزول والصعود على المنحدرات أثناء هطول الأمطار، والسير على المشايات البلاستيكية أثناء سقوط الأمطار لتجنب الانزلاق، واحم أطفالك من التعرض لزخات المطر المباشرة وتجمعات المياه".

وحثت علي ضرورة التعاون مع عمال النظافة والتعقيم والتقصير والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 1966.

صلاة الجمعة المسجد الحرام الحرمين الشريفين

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بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين

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