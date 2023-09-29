توافد مؤيدو السيسي علي مقرات الشهر العقاري بالقاهرة.. صور

فتحت مكاتب التوثيق بالشهر العقاري أبوابها منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة في ساعات العمل الطبيعية علي أن تواصل عملها لاستقبال المواطنين لتوثيق التوكيلات للمرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية .



وشهد اليوم الخامس علي التوالي ، توافد الآلاف من مؤيدي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي علي مقرات الشهر العقاري بكافه المناطق بالقاهرة لعمل توكيلات لتأييده والمطالبة بترشيحة فترة رئاسة جديدة حاملين صور السيسي والأعلام .



وشهدت عدد من مناطق القاهرة اليوم الجمعة اقبالاً من المواطنين علي عمل توكيلات لرئيس الجمهورية، بالشهر العقاري بمناطق مختلفة تعمل اليوم.



ومن بين المناطق التي شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين علي مكاتب التوثيق (مدينتي والرحاب وأرض الجولف و الأسمرات والسيدة زينب ومدينة نصر أول وثان وبدر و عين شمس ومصر الجديدة و ١٥ مايو والبساتين وبدر وحلوان و بولاق أبو العلا والسيدة زينب والزيتون والشروق والزاوية الحمراء وغيرهم من المناطق الأخري ) والتي شارك فيها كافه اطياف المجتمع من كبار سن وسيدات وشباب ، الذين أكدوا علي حرصهم في الحضور لعمل توكيلات بترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، قد عقدت الاثنين الماضي مؤتمرا في تمام الساعة الثانية والنصف بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وتم إعلان جميع التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وأوضحت الوطنية للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية المقبل تحت اشراف قضائي كامل ، علي ان يكون قاضي لكل صندوق ، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 5 اكتوبر حتي 14 اكتوبر ، وايضا يكون التصويت للمصرين خارج جمهورية مصر العربية ايام ،الجمعة السبت والاحد 1,2,3 ديسمبر المقبل ، والانتخابات داخل مصر ايام الاحد والاثنين والثلاثاء 10,11,12 ديسمبر المقبل ، والاعادة المصرين بالخارج ايام الجمعة والسبت والاحد ٥،٦،٧ يناير ، اما الاعادة داخل مصر ايام ٨،٩،١٠ يناير ٢٠٢٤ .

مؤيدو السيسي

مؤيدو السيسي

مؤيدو السيسي

مؤيدو السيسي

مؤيدو السيسي

مؤيدو السيسي