البحيرة: توصيل مياه الشرب لأرض البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة َ، بدأ تنفيذ خطوط مياه بأطوال 17 ألف متر بأرض الروبي، والبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية الثالثة، والرابعة بوادي النطرون بتمويل مادي من محافظة البحيرة، وذلك لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمستثمرين وتذليل ما يعترض مشروعاتهم من معوقات مع اتخاذ جميع الإجراءات الفورية لزيادة الفرص الاستثمارية.

وأشار نشأت انه تم بدأ العمل بالمشروع وتنفيذ الخطوط وسيتم قريبا الانتهاء من كافة اعمال المشروع حسب البرنامج الزمني المحدد، مؤكدا أن المناطق الصناعية بوادي النطرون تعتبر من المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية.

وأشار إلى أن المستفيد من المشروع جميع المستثمرين أصحاب المصانع المنتجة والمصانع القائمة والمصانع تحت الإنشاء والمصانع التي تم تخصيصها والمصانع الجاري تخصيصها بإجمالي 17 ألف متر مواسير مع تأهيل رافع مياه المنطقة الصناعية.