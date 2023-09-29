إحصائية صادمة.. يونيسف: البحر المتوسط مقبرة للأطفال

أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 إحصائية صادمة بشأن الضحايا الأطفال الذين غرقوا في مياه البحر الأبيض المتوسط خلال محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.

وقالت يونيسف إن عدد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023 أكبر بثلاث مرات من عددهم في الفترة نفسها من العام 2022، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وأوضحت المنظمة الأممية أن البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال، وقد سجلت غرق ما لا يقل عن 990 شخصًا بينهم أطفال في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين يونيو وأغسطس من العام الجاري 2023، أي أكبر بثلاث مرات مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022، عندما قضى ما لا يقل عن 334 شخصا.

وأعلنت الأمم المتحدة مساء أمس الخميس، أن أكثر من 2500 مهاجر ماتوا أو فقدوا في البحر الأبيض المتوسط ​​عام 2023.